2021/12/06 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يعلن احالة 172 مشروعا ضمن صندوق الاعمار للتنفيذ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعلن احالة 172 مشروعا ضمن صندوق الاعمار للتنفيذ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يعلن احالة 172 مشروعا ضمن صندوق الاعمار للتنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).