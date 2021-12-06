شاهد بالفيديو.. هل تقف إسرائيل خلف انفجارات منشأة نطنز الأخيرة ؟

2021/12/06 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iCzCRXXP480

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