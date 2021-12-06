"أكلنا خبز الدواجن".. فيديو بكاء مرير لتركي يحصد ملايين المشاهدات

2021/12/06 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستطع متقاعد تركي حبس دموعه خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه تحدث فيها عن أوضاعه المعيشية الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها ملايين الأتراك

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