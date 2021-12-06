2021/12/06 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو شركة نفط البصرة جميع المهندسين الذين تمت مقابلتهم وأكملوا معاملات تعيينهم في الوجبات الأولى والثانية والثالثة والمحالين من شركة خطوط الأنابيب إلى مراجعة الهيأة الإدارية للشركة في موقع المكينة لاستلام أوامرهم الإدارية يوميا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة من شركة نفط البصرة لهذه الفئة المركز الخبري الوطني.

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