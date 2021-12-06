"يا بعد حيي يا محمد".. تفاعل واسع على جملة "عفوية" لولي العهد السعودي

2021/12/06 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يُظهر صرخة من بين الجماهير التي حضرت سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مدينة جدة لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يقول فيها أحد الجماهير: "يا بعد حيي يا محمد"، وهو أسلوب ترحيب على الطريقة ا

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