2021/12/06 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر خبراء بريطانيون، اليوم الإثنين، من أن متحور “أوميكرون” ينتشر بسرعة في المملكة المتحدة، بعد أن ارتفع عدد الإصابات الجديدة بأكثر من 50% خلال يوم واحد.وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع إصابات “أوميكرون” في بريطانيا بنسبة 50%..



وخبراء يحذرون المركز الخبري الوطني.

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