2021/12/06 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة علم العراق..بغداد اليوم تستطلع اراء المواطنين في السليمانية (فيديو)

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