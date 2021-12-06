2021/12/06 | 17:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابناء الديوانية يشيعون جثمان المتظاهر الخريج عباس الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابناء الديوانية يشيعون جثمان المتظاهر الخريج عباس الموسوي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابناء الديوانية يشيعون جثمان المتظاهر الخريج عباس الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).