مكافحة الارهاب تعلن استمرارها بملاحقة بقايا عصابات داعش

2021/12/06 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، عن استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع مناطق البلاد.وقال الساعدي في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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