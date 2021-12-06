بوتين: الهند قوة كبرى

2021/12/06 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهند قوة كبرى وصديقة.وأشاد بوتين بالهند بوصفها قوة كبرى وذلك لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرب منها واشنطن.وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "نعتبر الهند قوة كبرى، دولة صديقة، وصديق موثوق".

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