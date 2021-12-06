عقب الهجمات المتكررة.. الساعدي يتحدث عن تكتيك جديد لملاحقة التنظيم في كركوك وديالى

2021/12/06 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الاثنين، استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع مناطق البلاد.وقال الساعدي في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الأول 2021)، إن "بقايا عصابات داعش الإرهابية تحاول تحقيق نصر إعلامي لها ليس له واقع، من خلال محاولات تعرضها للأجهزة الأمنية ولاسيما في ديالى وكركوك".وأضاف، أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية لديها تكتيك جديد سنفاجئ به فلول الإرهاب، لتطهير جميع المناطق التي تحاول داعش إيجاد موضع قدم فيها"، "واع".

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش.

وقال رسول في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن".

واضاف، أن "هناك تنسيقا عاليا مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا داعش إرباك الوضع الأمني"، مؤكدا "اتخاذ اجراءات أمنية لتعزيز الأمن بهمة ويقظة جميع صنوف القوات المسلحة في جميع المناطق".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، عن تأمين الحماية لقرية لهيبان، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.

واعلنت قوات البيشمركة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه داعش ليل الاحد، الى 4 قتلى وجريح.

وبحسب بيان نشره اعلام الفوج الثالث لواء 126، تلقى NRTعربية الاثنين (6 كانون الاول 2021)، فان "الاشتباكات التي حصلت اثناء اجتياح عناصر من تنظيم داعش لقرية (قرة سالم) التابعة لناحیة (بردي) في محافظة كركوك، اسفرت عن مقتل 4 منتسبين في صفوف البيشمركة واصابة اخر".

وأشار البيان إلى أن "الضحايا جميعهم من اهالي محافظة اربيل وضواحيها.

وعاود تنظيم داعش، امس الاحد، شن هجمات ضد مواقع قوات البيشمركة، في مناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، ان "داعش شن هجوما استهدف نقاط البيشمركة في ناحية التون كوبري في كركوك".

واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل 3 من قوات البيشمركة بينهم النقيب مسعود طلعت، وإصابة اثنين آخرين، كحصيلة أولية".

وفي هجوم منفصل، اقتحمت عناصر من داعش، قرية لهيبان التابعة الى قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وأكد المصدر ان "الهجوم اسفر عن سيطرة التنظيم على القرية التي تضم نحو 70 منزلا، حيث قام داعش بحرق المنازل، فيما لاذ الاهالي الى الهرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب الهجمات المتكررة.. الساعدي يتحدث عن تكتيك جديد لملاحقة التنظيم في كركوك وديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب الهجمات المتكررة.. الساعدي يتحدث عن تكتيك جديد لملاحقة التنظيم في كركوك وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).