2021/12/06 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على مطلوبين احدهما متهم بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في بغداد وكركوك.وذكر إعلام قيادة الشرطة الاتحادية:" انه وفقاً لمعلومات استخبارية،وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (شاطئ التاجي ) شمال بغداد ".واضاف:" ان قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء إلقت القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٤٣٠"تهديد " على أثر عملية رصد وتحر في منطقة (حي العسكري ) بقضاء الحويجة في كركوك .وتم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما"./انتهى7

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