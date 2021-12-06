2021/12/06 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اُفتتحت، مساء اليوم الاثنين، ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد بعد تأهيلها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقامت أمانة بغداد بتطويرها ضمن مشروع نهضة بغداد الذي أعلن عنه أمين بغداد علاء معن بتطوير شوارع وأزقة العاصمة بتوجيه ومتابعة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال معن في كلمة ألقاها خلال الافتتاح تابعها "ناس"، (6 كانون الأول 2021)، "بغداد نحن لها..



الذين كانوا يراهنون على عودة الحياة لبغداد فقد ربحوا الرهان".

وأضاف "خلال عام واحد تحقق هذا الرهان فقد أهدت أمانة بغداد شوارع وأزقة وساحات بحلة جديدة وبروح جمالية تسر الناظرين وتحيي الأمل الذي اصبح واقعا، ونحن مستمرون بتحقق الأفضل وبنفض الغبار عن وجه عاصمتنا الجميلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يفتتح ساحة الوثبة وسط العاصمة بعد تأهيلها (فيديو+صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يفتتح ساحة الوثبة وسط العاصمة بعد تأهيلها (فيديو+صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).