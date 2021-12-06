2021/12/06 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 5 أشخاص بمواد قانونية مختلفة في محافظة البصرة.وذكرت الخلية، في بيان، أنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة، تستمر قيادة عمليات البصرة بواجباتها المكلفة بها، حيث تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أسلحة مختلفة في قاطع المسؤولية”.وأضاف البيان: “فيما تمكنت أيضاً من القاء القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، داخل عجلته التي كان يستقلها ضمن قاطع المسؤولية”.

التالي

منذ 33 دقيقة

نينوى..



الاطاحة بمنسق ما يسمى بديوان العشائر في “داعش”

منذ 5 ساعات

خلية الاعلام الامني تنفي حرق منازل في قرية لهيبان

منذ 6 ساعات

لمواجهة خطر داعش..



البيشمركة تدخل قرية في كركوك

منذ 8 ساعات

النزاهة الاتحادية تضبط مسؤولين متهمين بهدرالمال العام في نينوى

منذ 17 ساعة

شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة بهجوم لداعش شمالي كركوك

منذ 21 ساعة

ضبط 3 أوكار للإرهابين وعبوات ناسفة في كركوك

منذ يوم واحد

الاتحادية تتلف 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين

منذ يوم واحد

النزاهة تضبط 130 جهازاً طبياً خاصاً بمرضى كورونا في مستشفى حكومي

منذ يومين

اعتقال شبكة من “تجار المخدرات” في كربلاء

منذ يومين

ضبط 60 عبوة ناسفة في نينوى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 أشخاص بمواد قانونية مختلفة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 أشخاص بمواد قانونية مختلفة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).