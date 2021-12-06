الحرية الدينية والمنزع الطائفي

2021/12/06 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في العالمين، العربي والإسلامي، تزدهر شعارات الإصلاح الديني منذ قرنين تقريبا.يكثر صخبها، وتأخذ أحيانا شكل "موضات" للتسويق الشخصي أو المؤسسي"

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