قطر تعلن موقفها من عودة سوريا للجامعة العربية: أسباب تعليق العضوية لا تزال قائمة

2021/12/06 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن موقف بلاده من مشاركة الحكومة السورية بالدورة المقبلة لجامعة الدول العربية في الجزائر، لم يتغير، مؤكدا أن الأسباب التي عُلقت عضوية دمشق بسببها لا تزال قائمة

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