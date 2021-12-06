الجيش والبيشمركة يرفعان وتيرة التنسيق الأمني

2021/12/06 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت بغداد عن تنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان لتأمين مناطق الفراغات الأمنية

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان القوات الأمنية ستتخذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لهجمات داعش..



مؤكدا التنسيق مع قوات البيشمركة لمنع أي محاولة لإرباك الوضع الأمني.

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