2021/12/06 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على مطلوبين احدهما متهم بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في بغداد وكركوك.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين اثنين بقضايا مختلفة في بغداد وكركوك المركز الخبري الوطني.

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