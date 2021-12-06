ما قصة الشاب المتظاهر الذي توفي في الديوانية ؟

2021/12/06 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن مجريات التحقيق بملابسات وفاة شاب متظاهر يوم أمس.

وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس لـ(بغداد اليوم) انه "بعد اللجنة التحقيقية التي شكلتها قيادة شرطة محافظة الديوانية وجهنا باشراك مديرية تربية المحافظة وممثل عن الحكومة المحلية لمتابعة سير إجراءات التحقيق".

وأضاف "وجهنا بالتحفظ على جميع الكاميرات الموجودة في محيط المنطقة التي حصل بها الحادث وتحديداً كاميرات الأمن الوطني ومديرية التربية"، مشيراً الى ان "الحكومة المحلية ستواصل متابعة سير إجراءات التحقيق".

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