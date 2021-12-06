بارزاني يؤكد ضرورة تأمين اقصى درجات التعاون بين البيشمركة والجيش لمواجهة داعش

2021/12/06 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ضرورة تأمين اقصى درجات التعاون والتنسيق العسكري المتين بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة داعش.وقال بارزاني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: انه […]

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