2021/12/06 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثر عملية رصد وتحري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمطلوبين احدهما بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في بغداد وكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمطلوبين احدهما بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في بغداد وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).