الاتحادية تقبض على مطلوبين في محافظتين

2021/12/06 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على مطلوبين احدهما متهم بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في بغداد وكركوك.

وقالت القيادة في بيان، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية،وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة شاطئ التاجي شمال بغداد”.

واضافت ان “قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء تمكنت من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٤٣٠”تهديد ” على أثر عملية رصد وتحري في منطقة حي العسكري بقضاء الحويجة في كركوك”.

واشارت القيادة الى انه “تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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