انتحار فتاة صغيرة ببغداد في ظروف غامضة ودعوات للتعمق بالتحقيق

2021/12/06 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة رعاية الطفولة، الاثنين، عن انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها في جانب الكرخ ببغداد، فيما دعت إلى التعمق بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة عزيز ناصر في بيان، تلقى NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، أن "معلومات وردت إلى معهد الطب العدلي في بغداد بشـأن جثة تعود إلى فتاة من مواليد ٢٠٠٧ اقدمت على الانتحار عن طريق شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال)".

ودعا ناصر إلى، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعمق بالتحقيق للوصول إلى السبب الرئيسي الذي دعى هذه الفتاة الى الاقدام على الانتحار بطريقة مروعة افضت الى انهاء حياتها".

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