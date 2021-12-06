نقل مبنى دائرة شؤون الأحوال المدنية من الأعظمية إلى السنـك

2021/12/06 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الداخلية عن نقل مبنى مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد من موقعها الكائن في الاعظمية ساحة عنتر الى مقرها القديم في منطقة السنك.وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي ، انه " سيتم نقل مديرية شؤون الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في بغداد من موقعها الكائن في الاعظمية ساحة عنتر ، الى مقرها القديم في منطقة السنك"، مشيرة الى ان" سيتم ايقاف العمل يوم الخميس المقبل لغرض نقل السجلات والاثاث "./انتهى5

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