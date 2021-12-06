الافراج عن نائب محافظ ذي قار السابق لعدم كفاية الادلة عن التهمة الموجهة له من قبل المحافظ المقال

2021/12/06 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ افادت اوساط محلية ، ان محكمة جنايات استئناف محافظة ذي قار قررت الافراج عن نائب محافظ ذي قار السابق اباذر العمر ، لعدم كفاية الادلة عن التهمة الموجهة له من قبل المحافظ المقال ناظم الوائلي باختلاس 51 مليار دينار ابان التظاهرات الشعبية عامي 2019-2020 .وكان مجلس القضاء الاعلى،أصدر في 13 تموز الماضي ، مذكرة قبض بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار اباذر العمر بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام./انتهى5

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