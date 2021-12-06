هيئة رعاية الطفولة تطالب بتحقيق معمّق بحادثة انتحار طفلة في بغداد

2021/12/06 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت هيئة رعاية الطفولة، الاثنين، الى التعمق بالتحقيق بحادث انتحار طفلة ضمن جانب الكرخ ببغداد.

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وذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة عزيز ناصر، في بيا، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، ان "معلومات وردت الى معهد الطب العدلي في بغداد بشـأن جثة تعود إلى طفلة من مواليد ٢٠٠٧ اقدمت على الانتحار عن طريق شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال)".

ودعت هيئة رعاية الطفولة الجهات التحقيقية الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتعمق بالتحقيق للوصول إلى السبب الرئيسي الذي دعى هذه الطفلة الى الاقدام على الانتحار بطريقة مروعة افضت الى انهاء حياتها".

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