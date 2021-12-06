تخفيض مدة سجن زعيمة ميانمار.. وواشنطن تندد بالحكم المهين

2021/12/06 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، بالحكم بالسجن على الزعيمة المدنية في ميانمار (بورما)، أونغ سان سو تشي، واعتبره "إهانة" للعدالة.

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