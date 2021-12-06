2021/12/06 | 18:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.08 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 6 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 615 إصابة جديدة، و18 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 900 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.4%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم 91 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 23903 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 7.73 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة تحصد 18 شخصًا في 5 مدن عراقية ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة تحصد 18 شخصًا في 5 مدن عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).