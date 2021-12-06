2021/12/06 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اختتام زيارة البابا فرنسيس إلى اليونان استمرت ثلاثة أيام قام خلالها بزيارة طالبي لجوء في جزيرة لسبوس ، حيث دعا إلى معاملة المهاجرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البابا يصارع الرياح خلال صعوده الطائرة مغادراً اليونان “فيديو” المركز الخبري الوطني.

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