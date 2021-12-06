مسعود البارزاني: على البيشمركة الانتقال من حالة الدفاع الى الهجوم

2021/12/06 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على ضرورة انتقال قوات البيشمركة من حالة الدفاع إلى الهجوم.

وقال البارزاني في بيان ان زيادة تحركات وتعرضات الارهابيين في الاونة الاخيرة على قوات البيشمركة تتطلب أخذ استعدادات أكثر وتغيير فنون القتال وأن تنتقل تلك القوات من حالة الدفاع الى الهجوم لمعاقبة الإرهابيين والقضاء عليهم مؤكدا ضرورة الثأر من الإرهابيين لدماء الشهداء.

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