2021/12/06 | 18:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H4RXP3eqM6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصرفون يا مسؤولين الآف مليارات الدولارات وهذا حال الصحة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصرفون يا مسؤولين الآف مليارات الدولارات وهذا حال الصحة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).