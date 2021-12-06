2021/12/06 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة بلقيس فتحي، عن رأيها فى طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، وذلك خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”. وقالت بلقيس فتحي: “إنني تواصلت مع شيرين عبد الوهاب بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعيدة بطلاقها..



رد فعل غريب من بلقيس فتحي بعد انفصال شيرين عبد الوهاب المركز الخبري الوطني.

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