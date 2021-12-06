الشيخ حمودي لسفير الكويت: نسعى لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم للحكومة

2021/12/06 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، اليوم الاثنين، سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت، وبحثا علاقات البلدين وتطورات الساحة العراقية.وأكد الشيخ حمودي في بيان تلقته “الايام نيوز”، “سعي قوى الاطار التنسيقي للتوافق على حكومة إئتلافية، ملزمة ببرنامج حكومي محدد بسياسات واضحة ورصينة ويلبي تطلعات المواطنين، بجانب ايجاد معارضة فاعلة تراقب أدائها، […]

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