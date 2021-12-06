إحصائية رسمية بالعقود المبرمة ضمن الاتفاقية الصينية

2021/12/06 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس أنجز الاجراءات اللوجستية بتجهيز قطع الأراضي البالغ عددها ألف قطعة في جميع المحافظات.

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