الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

2021/12/06 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الأربعاء المقبل، فيما كشفت عن منهاج المؤتمر.وذكرت الأمانة العامة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحت الرعاية السامية للرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، يفتتح توفيق شرف الدين وزير الداخلية في الجمهورية التونسية صباح يوم الأربعاء 8/ 12/ 2021م، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، وسيتحدث في جلسة الافتتاح كل من: محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والفريق الحقوقي مهدي هادي علي الفكيكي مستشار وزير الداخلية في جمهورية العراق ورئيس المؤتمر".وأضاف البيان، أن "المؤتمر سيشارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة".ولفت إلى أن "المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصور للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022".وبين، أن "المؤتمر سينظر في خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها"، مشيراً إلى أن "الأمانة العامة سترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها".

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