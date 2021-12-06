ضربة جوية تقتل 6 من داعش في الأنبار

2021/12/06 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

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بيان

بعملية نوعية، خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة ترصد وكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وتوعز الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ، أسفرت عن قتل ٦ ارهابيين فيما تقوم الان قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً

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