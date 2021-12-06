2021/12/06 | 19:18 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين مشجعي الدوري العراقي لفريقي الشرطة وأربيل ومقتدى الصدر يندد بالواقعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين مشجعي الدوري العراقي لفريقي الشرطة وأربيل ومقتدى الصدر يندد بالواقعة) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين مشجعي الدوري العراقي لفريقي الشرطة وأربيل ومقتدى الصدر يندد بالواقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).