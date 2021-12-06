2021/12/06 | 19:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الاعلى الاسلامي: نسعى لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الاعلى الاسلامي: نسعى لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم للحكومة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الاعلى الاسلامي: نسعى لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).