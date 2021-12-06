الطقس: اجواء مشمسة غدا وسحب ركامية في محافظتين.. جدول بدرجات الحرارة

2021/12/06 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى اعتدال الاجواء يوم غد الثلاثاء في معظم مناطق البلاد، فيما ستشهد بعض المحافظات سحبا عالية الارتفاع.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في ايضاح تابعه NRT عربية، (6 كانون الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى ضعف تأثير المرتفع الجوي تدريجيا، والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا ليتحول بعد ظهر الغد إلى غائم جزئي بسحب عالية الارتفاع، مع احتمال ضعيف بتشكل سحب ركامية شرق وميسان وواسط وفرص لزخات مطر خفيفة ومحدودة".

واضاف، "الرياح ستكون شمالية غربية اجمالا، لتتحول ابتداء من الاقسام الغربية الى الاتجاه الجنوبي الشرقي، بسرعة لاتتجاوز الـ20 كم، ثم يشمل تحولها جميع مناطق البلاد خلال ليل الغد ونهار الاربعاء".

وتابع، "سترتفع درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم، ومن المتوقع ان تسجل: دهوك 16، اربيل 18، الموصل 18، كركوك 19، السليمانية 15، صلاح الدين 19، ديالى 21، الرمادي 18، بغداد 21، بابل 20، كربلاء 19، النجف 19، واسط 22، الديوانية 21، السماوة 20، ذي قار 22، ميسان 22، البصرة 24".

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