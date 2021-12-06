أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل عقود الاتفاقية مع الجانب الصيني

2021/12/06 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عدد العقود المبرمة ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى تخصيص ألف قطعة أرض لبناء مدارس ضمن الاتفاقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "أول عقد تم توقيعه ضمن الاتفاقية العراقية الصينية هو عقد تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي"، مبينا أن "العقد وقع برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضور الامين العام للمجلس ووزير النقل، وأبرم العقد بين رئيس سلطة الطيران المدني وممثل الشركة الصينية المنفذة".

وأوضح، أن "العقد الثاني المبرم مع الجانب الصيني، يتضمن إنشاء ألف مدرسة نموذجية في عموم المحافظات، حيث تعد ضمن مبادرة المشروع الوطني في بناء المدارس التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء أخذت على عاتقها الادارة التنفيذية للمشروع، فضلا عن وضع الاجراءات والاتفاقيات له".

وأضاف، أن "اجتماعات عديدة عقدت مع الجانب الصيني للوصول الى صيغة معينة بشأن المشروع، حيث صادق مجلس الوزراء وأصدر قرارا خاصا بإحالة المشروع الى شركتين صينيتين".

وتابع، أن "المجلس أنجز الاجراءات اللوجستية بتجهيز قطع الأراضي البالغ عددها ألف قطعة في جميع المحافظات، والعقد قيد الانجاز في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكدا "ابرام عقد مع الجانب الصيني قريباً ومن ثم تسليم المواقع لغرض المباشرة بالمشروع".

وفي ملف آخر لفت مجيد، إلى أن "مشروع تأهيل مدينة الصدر يهدف الى انشاء مدينة جديدة، ومجمع سكني يضم 90 ألف وحدة سكنية"، مبينا أنه "سينهض بالواقع العمراني والاقتصادي والتجاري لمدينة الصدر، لاسيما وأن هنالك رؤية للحكومة باحالة المشروع الى إحدى الشركات الصينية ضمن الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين".

وأشار إلى أن "الحكومة، لديها رؤية مستقبلية بتطوير الواقع الاقتصادي من كافة النواحي، فضلا عن مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والبنى التحتية مخطط بأن تتم احالتها عبر هذه الاتفاقية الاطارية".

"واع"

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