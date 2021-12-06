2021/12/06 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..اضافة التخصيصات المالية لصرف رواتب عقود الكهرباء لثلاثة اشهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..اضافة التخصيصات المالية لصرف رواتب عقود الكهرباء لثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..اضافة التخصيصات المالية لصرف رواتب عقود الكهرباء لثلاثة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).