مصادر للحرة: زيارة متوقعة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر

2021/12/06 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة "الحرة"، الإثنين، أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، القاهرة الأسبوع المقبل.

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