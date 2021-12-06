قرار جديد من التعليم

2021/12/06 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأثنين، قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2022/2021.

وجاء في نص القرار حسب بيان لوزارة التعليم، أن "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم ثلاثين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين للعلوم والرياضيات للسنة الدراسية 2021/2020 في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة والعراقية والنهرين وميسان".

ووجه الوزير "الاهتمام بضرورة صياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية، وتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق والتميز الذي يتمتع به هؤلاء الطلبة وتصميم البرامج الملائمة لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم".

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