مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F-16 العراقية في منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الأنبار

2021/12/06 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت طائرات الـF-16 العراقية، ضربة جوية لوكر تابع لعاصابات داعش الارهابية في صحراء الانبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ,انه بعملية نوعية، رصدت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي ".واضافت,انه تم الايعاز الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ، أسفرت عن قتل ٦ ارهابيين ".وتابعت الخلية , ان قوة من الفرقة الخامسة تقوم الان بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته "./انتهى2

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