الساعدي: سنفاجئ فلول الإرهاب بتكتيك أمني جديد

2021/12/06 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية لديها تكتيك جديد ستفاجئ به فلول الإرهاب، لتطهير جميع المناطق التي تحاول إيجاد موضع قدم فيها.

وقال الساعدي إن بقايا عصابات داعش الإرهابية تحاول تحقيق نصر إعلامي لها ليس له واقع، من خلال محاولات تعرضها للأجهزة الأمنية لاسيما في ديالى، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه العشائر في مساندة الأجهزة الأمنية وعدم السماح للإرهابيين العبث بأمن المواطن.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق عن تأمين الحماية لقرية لهيبان، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل فيها.

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