دراسة أمريكية تفسر أعراض متحور أوميكرون الخفيفة

2021/12/06 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكتشف باحثون أمريكيون أن طفرة واحدة على الأقل في سلالة "أوميكرون" المتحور لفيروس كورونا الجديد ناتجة عن قطعة جينية خاصة، وهي موجودة في العديد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الفيروس المسبب للزكام العادي ونزلات البرد.ووفق موقع CNN، يعتقد الباحثون أن هذه القطعة الجينية قد تمكن سلالة أوميكرون من تجنب جهاز المناعة البشري.وذلك يعني أن سلالة أوميكرون قد تنتشر بسهولة أكبر، بينما تظهر على الأشخاص المصابين أعراض أكثر اعتدالًا أو قد لا تظهر أية اعراض.

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