التعليم تقرر قبول خريجي مدارس الموهوبين في كلية الطب

2021/12/06 | 19:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2022/2021.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (6 كانون الاول 2021)، ان "القرار نص على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم ثلاثين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين للعلوم والرياضيات للسنة الدراسية 2021/2020 في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة والعراقية والنهرين وميسان".

ووجه وزير التعليم "الاهتمام بضرورة صياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية، وتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق والتميز الذي يتمتع به هؤلاء الطلبة وتصميم البرامج الملائمة لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم".

للاطلاع على أسماء الطلبة الموهوبين المقبولين في كليات الطب: اضغط هنا

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