هذه الدولة تبدأ حصر أعداد النمور المهددة بالانقراض

2021/12/06 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت نيبال إحصاء عدد نمور البنغال، وهو جنس مهدد بالانقراض يعيش في الغابات الواسعة في جنوب البلاد، على ما أعلن مسؤولون الإثنين.وأتت عمليات قطع الأشجار والتمدد الحضري على حساب الموائل […]

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