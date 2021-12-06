قرار جديد من التعليم بشأن خريجي مدارس الموهوبين

2021/12/06 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2021-2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، إنه "قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2022/2021".

واضافت، "وجاء في نص القرار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم 30 طالبا من خريجي مدارس الموهوبين للعلوم والرياضيات للسنة الدراسية 2021/2020، في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة والعراقية والنهرين وميسان".

ووجه وزير التعليم وفق البيان، "الاهتمام بضرورة صياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية، وتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق والتميز الذي يتمتع به هؤلاء الطلبة وتصميم البرامج الملائمة لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم".

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