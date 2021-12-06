الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة صواريخ روسية

2021/12/06 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزارة الخارجية الهندية، الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم البلاد منظومة صواريخ أرض-جو الروسية "أس-400"، التي لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خلفيتها.

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